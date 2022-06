Um morto e dois baleados na noite de ontem em Jequié

Na noite de ontem (09), por volta das 19 horas, o CICOM, foi informado sobre muitos tiros disparados no Mandacaru. Ao chegar ao local, os policiais constataram que duas pessoas estavam baleadas no local. Uma unidade do SAMU foi acionada e socorreu as duas vítimas até o HGPV. Um deles estava ferido com tiro no pé e o outro com tiro na região do quadril. Já na madrugada de hoje, por volta das 02:00 Horas, homens encapuzados invadiram uma residência na Avenida Exuperio Miranda, e deflagraram vários tiros em um homem, que foi a óbito no local. Seu corpo foi encaminhado até o IML de Jequié. Ele foi identificado como Rafael Bonfim Aragão. A polícia agora, procura pelos acusados de terem “tocado” terror no bairro do Mandacaru, em Jequié.

