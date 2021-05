Um morto e outro baleado na noite de domingo em Jequié

Na noite de ontem (02), policiais militares foram acionados para comparecer até a Avenida dos Operários, Jequiézinho, onde duas pessoas estavam baleadas. Ao chegar ao local, a policia constatou a veracidade do fato. Uma das vítimas não resistiu e foi a óbito no local, a segunda vítima foi socorrida até o Hospital Geral Prado Valadares, onde foi medicado ficando internado em Observação. A polícia civil, entrou no caso para tentar descobrir a autoria e motivação do homicídio e a tentativa de homicídio ocorrida em Jequié.

