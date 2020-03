Uma enorme fila de veículos se formou hoje (24), para vacinação de idosos em Jequié. Assista ao Vídeo

O sistema de “drive thru”, foi implantado pela prefeitura de Jequié para vacinação de idosos contra a gripe influenza. O sistema foi implantado no Alto da Prefeitura onde tendas foram montadas com profissionais de saúde e a presença do prefeito municipal Sérgio Suzart, onde as pessoas não preisam sair de dentro do seu veículo para ser vacinado. Uma enorme fila de veículos se formou durante a manhã para vacinação. Vale salientar que, nesta primeira etapa, o público alvo são idosos e trabalhadores da área de saúde. Vídeo reprodução Redes Sociais

Siga no Instagram:http://bit.ly/JequieUrgente

Comentários no Facebook:

Comentários