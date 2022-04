Uma pessoa morta e outra baleada na noite de ontem (22), em Jequié

A noite de sexta-feira (22), foi movimentada no campo policial em Jequié. A polícia militar foi acionada até a Rua Gildelito Ferraz, Jequiezinho. Ao chegar ao local foi encontrado o corpo de um jovem com marcas de disparos de arma de fogo. O SAMU esteve no local, mas, o homem já estava morto. O rabecão do Instituto Médico Legal foi acionado e identificou o homem como MÁRCIO DE JESUS CERQUEIRA DE 27 ANOS.

BALEADO NO KM 03: Já por volta das 23Hs, uma viatura foi acionada para dar suporte a uma equipe do SAMU, para irem até a Rua do Moco. Ao chegar a vítima estava caída com disparos de arma de fogo na conxa e torax. Ele informou que elementos chegaram e deflagraram vários tiros no mesmo. A vítima foi levada até a emergência do Hospital Prado Valadares. A polícia civil já esta investigando os dois casos.

