UNACON HGPV Realizou a primeira sessão de quimioterapia em Jequié

A UNACON HGPV realizou a primeira sessão de quimioterapia ontem (19). A paciente, paciente Maria do Carmo Ribeiro Nascimento, de 63 anos, moradora de Jequié, foi recebida pela equipe multiprofissional, pelos diretores Ana Paula Camargo e Neffison Santana e pela médica oncologista Luana Cartaxo, a família agradeceu o acolhimento da equipe e a oportunidade de ter o tratamento e assistência perto de casa.

A UNACON HGPV dispõe de 12 poltronas para quimioterapia e mais dois leitos de estabilização e mais 06 de internamento para oncologia clínica e 06 leitos para oncologia cirúrgica , atendendo pacientes de Jequie e 25 municípios.

Seguimos aguardando a chegada de demais pacientes, visto que a marcação para atendimento na unidade é realizada via Lista Única. O paciente deve procurar a Secretaria de Saúde do seu município com a requisição do médico, com documentação de encaminhamento para os serviços de oncologia.

É importante contarmos com uma Unacon na região, pois assim podemos garantir saúde e sobrevida para o paciente no interior, trazendo para mais perto a medicina de alta complexidade. O paciente é beneficiado por não precisar se deslocar para tão longe de sua residência, principalmente os mais idosos e fragilizados.

Mais uma vez agradecemos ao Governo do Estado pelo investimento e cuidado com nossa região e seguimos aqui na luta pela vida. Informações e Foto: ASCOMHGPV

