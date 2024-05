UNIÃO BRASIL TEM POTENCIAL PARA ELEGER ATÉ QUATRO CANDIDATOS A VEREADOR EM JEQUIÉ

O União Brasil (UB) vem forte para as Eleições Municipais 2024 em Jequié. Com vários nomes com grande potencial de votação, a disputa interna promete ser bastante acirrada. Por outro lado, essa situação aumenta a possiblidade de o partido eleger uma das maiores bancadas para a próxima legislativa (2025-2028).

De acordo com uma fonte consultada pelo jequieeregiao.com.br se os prognósticos se confirmarem será possível eleger até quatro candidatos a vereador.

O partido apresenta 20 pré-candidatos a vereador, entre eles três com mandato: Gutinha, Colorido e San David. Entre outros nomes, o ex-secretário municipal de Esporte e Lazer, Matheus Budega, e o radialista Wellington Ferreira, também pretendem disputar a vereança.

Na última sexta-feira (17maio25), os pré-candidatos do UB estiveram reunidos com o deputado federal Leur Lomanto Jr., que é o líder regional do partido, para discutir estratégias visando o sucesso no pleito. Na ocasião, foi apresentado o mais recém-filiado ao partido: Flávio Brandão, sobrinho do prefeito Zé Cocá, cujo nome está disponível para disputar cargo público nas próximas eleições.

No decorrer da reunião, o deputado Leur reafirmou o apoio do UB à gestão Zé Cocá e garantiu que, em caso de reeleição do atual prefeito, o partido manterá sua presença no primeiro escalão da administração local. Além disso, levando em consideração os bons quadros do partido, Leur se comprometeu com os pré-candidatos a indicar ao cargo de secretário municipal quem ficar na primeira suplência.

Comentários no Facebook:

Comentários