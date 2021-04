Unidade Básica de Saúde do 19º BPM começou a vacinar os Policiais acima de 50 anos de idade em Jequié

A Unidade Básica de Saúde do 19º Batalhão de Polícia Militar começou a vacinar os Políciais Militares acima de 50 anos de idade, nesta quinta-feira, 01/04. A medida foi aprovada pela Comissão Intergestores Bipartite (CIB) e inclui outros membros das forças de segurança e salvamento da Bahia.

Em parceria com a Secretaria de Saúde do Município de Jequié – SMS, 74 (setenta e quatro) doses da vacina Coronavac , do Instituto Butantan, foram disponibilizadas para a primeira dose dos militares nessa faixa etária. As vacinas estão sendo aplicadas na sede do 19º Batalhão sob a coordenação de um enfermeiro da Unidade e dois profissionais de apoio da SMS.

O secretário da Segurança Pública, Ricardo Mandarino, destaca que “essa é uma decisão correta, pois durante a pandemia, cerca de 6.400 policiais e bombeiros da ativa foram afastados do trabalho por suspeita de infecção e 34 morreram”.

Para o Ten Cel PM Elbert Vinhático, comandante do 19º BPM, essa é uma medida de extrema importância, pois valoriza a vida dos Policiais Militares que, mesmo diante da pandemia, sempre estiveram na linha de frente cumprindo corajosamente suas funções para garantir segurança e a aplicabilidade das medidas restritivas, determinadas pelo Governo do Estado. Informações: ASCOM/19º BPM

Instagram:http://bit.ly/JequieUrgente

Comentários no Facebook:

Comentários