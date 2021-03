Unidade do SAMU tem dificuldade em socorrer paciente devido rua esburacada em Jequié

Na tarde de ontem (10), os familiares de uma idosa residente na Rua Júlia Maria, Mandacaru, Precisaram dos serviços do SAMU em Jequié, e ficaram totalmente decepcionados com a precariedade da referida rua. Assim que a unidade do SAMU chegou ao local, não foi possível ir até a casa da paciente, por causa da quantidade de buracos no local. Foi necessário os familiares ajudarem os socorristas na remoção da idosa até o veículo. Sabemos que centenas de ruas está totalmente intransitável, sabemos que faz apenas 03 meses da nova gestão, mas, sabemos também que a população não aguenta mais sofrer com coisas tão simples de serem resolvidas. Uma simples máquina, para fazer a “patrolagem” de ruas intransitáveis como está, já amenizaria o sofrimento dos moradores.

