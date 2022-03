Unidade do SAMU vai prestar socorro e não consegui chegar na residência devido as péssimas condições da Rua. Vítima morreu; ASSISTA

Na madrugada do último dia (07), uma senhora passou mal na Rua Wanderley Malta Veiga, Loteamento Sol Nascente no Joaquim Romão. Uma unidade do SAMU foi acionada e chegou na referida rua rapidamente. O problema foi a ambulância chegar até a residência da senhora, devido as péssimas condições que se encontra a Rua Wanderley Malta Veiga, Loteamento Sol Nascente. O motorista tentou por diversas vezes, até que os socorristas desistiram e decidiram ir a pé até a residência da vítima. Infelizmente ao chegar ao local, foi constatado que a vítima já estava sem vida.

A reportagem do Jequié Urgente, já fez vários apelos para que a prefeitura de Jequié leve alguma melhoria para o Loteamento Sol Nascente, mas, infelizmente até o momento, nem uma das reivindicações dos moradores, foram atendidas pela prefeitura. Esperamos que depois desse triste episódio, sensibilize quem de direito, e alguma melhoria seja feita em vários rua do Loteamento Sol Nascente, onde tem locais que nem a pé os moradores conseguem passar. Um morador filmou toda a situação dos socorristas se deslocando a pé a casa da senhora que precisava de socorro. Segundo informações, a vítima passou mal e agonizou por vários minutos na sua residência. ASSISTA LOGO A BAIXO.

