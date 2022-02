UPA de Jequié promove ações educativas sobre saúde mental

Disseminar informação é uma das formas de contribuir para a promoção da saúde. Com este objetivo, a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Jequié realiza, mensalmente, ações sobre saúde mental e cuidados específicos para pacientes da unidade. Com profissionais convidados capacitados, as atividades abordam temáticas como ansiedade, depressão e estresse – sintomas e formas de prevenção. O assunto requer atenção principalmente no cenário pandêmico de Covid-19. “É importante abordarmos o tema saúde mental, tendo em vista que inúmeras pessoas têm apresentado sintomas de alerta devido à pandemia, que vem causando situações de incerteza e medo, contribuindo para o surgimento de estresse e ansiedade”, pontuou a assistente social e presidente da Comissão de Humanização, Daniella Lopes.

As ações educativas acontecem enquanto os pacientes aguardam por atendimento. Em uma das atividades adotadas, a roda de conversa, é possível acompanhar a interação e interesse dos pacientes sobre o assunto, o que possibilita a livre expressão, sem estigmatização. Para a psicóloga Patrícia Santos, a melhor forma de prevenir a depressão é através da manutenção de bons hábitos, como leituras, exercícios físicos, convívio com a família e atividades prazerosas. “Já para prevenir a ansiedade, o ideal é procurar ressignificar pensamentos e atitudes negativas. Atividade física, reduzir o estresse diário, controlar a respiração e manter a rotina organizada, dedicando tempo para cuidar da saúde emocional também são grandes aliados”, afirmou. Caso necessite de ajuda psicológica, é necessário ser acompanhado por profissionais de saúde especializados, via órgãos como Centros de Saúde e Centros de Atenção Psicossocial (CAPS).

