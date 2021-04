UPA de Jequié promove cuidado médico de colaboradores em ação ‘Cuidando de quem Cuida’

A Unidade de Pronto Atendimento de Jequié (UPA) realiza, neste mês de abril, mais uma ação do projeto ‘Cuidando de quem Cuida’. Desta vez, os colaboradores da unidade passam por avaliação médica e realizam exames laboratoriais na própria unidade.

Para a assistente social Daniella Lopes, a ação facilita os cuidados com a saúde, já que com a intensidade do dia a dia muitas vezes os exames de rotina são deixados para depois. “Acho muito importante esse cuidado e atenção que a UPA tem conosco. Nos sentimos cuidados e acolhidos, principalmente nesse momento de pandemia, que a unidade busca o nosso bem-estar não só emocional, mas da saúde no geral”, afirmou.

Todos os resultados dos exames serão avaliados e acompanhados por profissional especializado. De acordo com a diretora médica da unidade, Jamile Martins, a ação segue durante todo o mês de abril.

Cuidando de quem Cuida

O projeto ‘Cuidando de quem Cuida: Razões para Acreditar’ desenvolve, desde o início da Pandemia, ações de saúde, humanização e bem-estar para os colaboradores da UPA. As programações incluem desde ações práticas, como realização de exames, sessões de ginástica laboral e técnicas de relaxamento, a ações teóricas, com debates informativos sobre saúde física e mental.

As estratégias foram articuladas com o apoio da Comissão de Enfrentamento ao Covid-19 e contam com a participação das equipes assistenciais e de apoio da unidade. Todas as ações acontecem em locais apropriados, conforme protocolos e cuidados estabelecidos pela Secretaria da Saúde do Estado (Sesab), Ministério da Saúde e Organização Mundial da Saúde (OMS).

