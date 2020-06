UPA de Jequié testa corpo profissional para Covid-19

A Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município de Jequié tem realizado, como uma das estratégias para controle do avanço da Covid-19, a testagem de equipes multidisciplinares que compõem o quadro profissional da unidade. A iniciativa é realizada através do Governo do Estado e Secretaria da Saúde da Bahia (Sesab).

Conforme o diretor geral da UPA, Rodrigo Barreto, a medida se faz necessária como forma de contigenciamento ao novo coronavírus e traz mais segurança ao colaborador. “Diante dessa pandemia, os colaboradores que passam pela triagem se sentem mais tranquilos e seguros para desenvolverem suas atividades”, pontua.

Através de medidas instituídas pelo Comitê de Enfrentamento a Covid-19 do Instituto Fernando Filgueiras (IFF), em conformidade com a Secretaria de Saúde da Bahia, Ministério da Saúde e Organização Mundial da Saúde (OMS), a unidade realiza, diariamente, atualizações científicas e treinamentos das equipes assistenciais e de apoio.

As rotinas incluem fluxos de cuidados aos pacientes e colaboradores, utilização de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), além de protocolos de higienização e desinfecção de ambientes e equipamentos. Informações e Foto: ASCOM UPA Jequié

Instagram:http://bit.ly/JequieUrgente

Comentários no Facebook:

Comentários