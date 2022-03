Usuários continuam reclamando do transporte coletivo em Jequié; ASSISTA

São várias as pessoas que entram em contato com a redação do Jequié Urgente, e continuam relatando alguns problemas com o transporte coletivo da cidade. Atraso nos horários, ônibus super lotados e veículos quebrando, são algumas das reclamações dos usuários. Em entrevista a uma emissora de rádio da cidade, o Diretor da Expresso Rio De Contas, se comprometeu em melhorar o serviço prestado pela empresa, em Jequié. Segundo informações, o transporte de Vans no município só vão continuar até o próximo mês de setembro. A parti dai, apenas o transporte coletivo de ônibus irá continuar a funcionar na cidade.

Esperamos que realmente a promessa de melhorar o transporte coletivo em Jequié, se faça cumprir. Pois o que realmente observamos nas ruas da cidade, são ônibus totalmente sucateados. Além de ônibus mais novos, o Jequieense merece respeito, e que os horários divulgados pela empresa sejam realmente cumpridos.

