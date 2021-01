Usuários da Central de Cadastro do Bolsa Família em Jequié reclamam da espera

Na manhã de hoje (15), nossa reportagem esteve na Central de Cadastrou Único do Bolsa Família, onde dezenas de pessoas reclamaram da demora no atendimento. As pessoas reclamam, que são disponibilizadas apenas 40 senhas diariamente para as pessoas, mas, que essa quantidade é insuficiente. Alguns dos usuários nos informaram, que chegam na fila por volta das 03 da madrugada, e mesmo assim não conseguem atendimento. Que, só conseguem atendimento se chegar às 10 da noite do dia anterior. E mesmo assim, idoso, grávidas e pessoas com atendimento prioritário, vão chegando vão sendo logo atendidos e com isso quem dormiu na fila não consegue.

As pessoas reclamam que são poucos funcionários para uma demanda grande no local. Antes da nossa chegada, quem esteve no local foi o prefeito Zé Cocá, e garantiu que as filas nós órgãos públicos do município, vão acabar. Vamos aguardar pra ver.

