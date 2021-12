Usuários de estrada na Zona Rural da cidade de Maracás clamam por socorro ao prefeito municipal

O blog Jequié Urgente tem milhares de pessoas que acompanham o nosso trabalho não só em Jequié como também em toda região. Recebemos de alguns leitores da cidade de Maracás, fotos e vídeos de uma estrada na zona rural, que atende dezenas de pessoas saindo da sede do município, passando pelo Riacho de Caldeirão dos Mirandas até a Cachoerinha de Monte branco município de Maracás. Depois das chuvas, o Riacho transbordou e com isso o local foi tomado por multa lama e buracos. Segundo informações de moradores da localidade, alunos já estão a 15 dias sem irem as escolas, pois os veículos não conseguem passar pela localidade. Os moradores pedem para a prefeitura de Maracás, que envie uma máquina, apenas para tirar a LAMA no local e assim os veículos conseguirem passar e levar as pessoas da zona Rural até a sede do município de Maracás. Certos com o apoio do Prefeito SOYA, esperamos que a situação seja resolvida o mais rápido possível.

