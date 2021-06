Vacina contra Covid-19 nesta segunda-feira em Jequié será apenas para 2º dose e para grávidas 1º dose

Durante todo o dia de hoje (14), a secretaria de saúde de Jequié, irá vacinar apenas pessoas com a 2º dose da vacina Oxford que já estão agendadas para segunda dose. A 1º dose da vacina Pfaizer será mantida apenas para mulheres grávidas e no pós – parto de até 45 dias. Os locais de vacinação para a 2ºdose da vacina Oxford, será no Drive Trhu em frente ao Estádio Waldomiro Borges e também em frente ao Terminal Aeroviário de Jequié. As pessoas também podem se dirigir-se, até o centro de vacinação no colégio Paulo Freire na Cesar Borges e no antigo colégio da polícia militar na Avenida Lomanto Júnior.

