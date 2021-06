Vacinação contra a Covid-19 neste sábado em Jequié acontece apenas para 2ª dose.

A Prefeitura divulga o calendário de vacinação deste sábado, (26), e informa que permanece suspensa a aplicação de 1ª dose por desabastecimento de imunizantes. No momento está sendo aplicada apenas a 2ª dose da vacina Oxford nos pontos de vacinação até a chegada de novas doses. Os locais de vacinação continuam sendo o sitema drive thru em frente ao Estádio Waldomiro Borges, Mandacaru e no Terminal Aeroviário de Jequié. Os postos de vacinação no Colégio Paulo Freire, Avenida Cesar Borges e no Colégio Professor Firmo Nunes, na Avenida Lomanto Júnior.

