Vacinação contra a gripe termina hoje dia (30).

A Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe termina nesta terça-feira, dia 30 de junho. A Prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Saúde, está disponibilizando a imunização nas Unidades de Saúde da Família, das 8h às 14h, e nos Centros de Saúde, das 8h às 17h. Na Bahia, a meta é imunizar 90% do público alvo, formado por cerca de 4,6 milhões de pessoas e somente os grupos de trabalhadores da saúde, indígenas e idosos, a partir de 60 anos, atingiram a meta de vacinação.

Podem se vacinar:

– Crianças com idades entre seis meses e seis anos, incompletos;

– Gestantes, puérperas (mães que tiveram filhos até 45 dias);

– Doentes crônicos, pessoas com doença autoimune ou transplantados e pessoas com deficiência;

– Adultos entre 55 e 59 anos, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos, sob medidas socioeducativas;

– Idosos;

– Professores;

– Trabalhadores da saúde;

– Profissionais de forças de segurança e salvamento;

– Caminhoneiros e motoristas do transporte coletivo

– População privada de liberdade e funcionários do sistema prisional;

– Portuários e povos indígenas;

A vacina contra influenza não tem eficácia contra o novo Coronavírus, porém, neste momento, ajuda os profissionais de saúde na exclusão do diagnóstico para a Covid-19, já que os sintomas são parecidos. E, ainda, ajuda a reduzir a procura por serviços de saúde, já bastante demandados.

Instagram:http://bit.ly/JequieUrgente

Comentários no Facebook:

Comentários