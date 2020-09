Vacinação contra a raiva continua a ser ofertada no Canil Municipal em Jequié

Com o intuito de imunizar cães e gatos no município, foi promovido no último sábado, dia 26, o Dia D de vacinação contra a raiva, doença de caráter infeccioso que pode ser transmitida de animais ao homem, sendo considerada grave pelo alto índice de letalidade. Promovida pela Prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Saúde, a ação foi realizada, das 8h às 17h, em todas as unidades de saúde, em postos volantes espalhados pela cidade e no povoado da Barragem da Pedra. Esta semana, a programação de vacinação contra a raiva segue nos conjuntos residenciais e na Vila Aeroporto e a Secretaria de Saúde continuará prestando o atendimento de vacinação contra a raiva, no Canil Público Municipal, localizado na Avenida Jequitibá, próximo ao Parque de Exposições Luiz Braga, bairro Jequiezinho, enquanto durarem os estoques da vacina.

