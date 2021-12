Vacinação contra Covid-19 continua em Jequié. Fique atento

Apesar chuvas e dos transtornos que ela vem causando na cidade de Jequié, a Secretaria de Saúde do município informa que a vacinação contra a Covid-19 continua em todo o município. As pessoas com idade igual ou superior a 12 anos, podem se vacinar para primeira dose, segunda dose segue calendário normal de vacinação e a terceira dose para pessoas com idade igual ou superior a 18 anos, e já tenha um intervalo de 04 meses da segunda dose. Os locais de vacinação, continua sendo no Tiro de Guerra 06.009 e em todas unidades de saúde do município. Não deixe de se vacinar.

