Vacinação de idosos acima de 95 anos começa hoje em Jequié

Para a efetivação operacional desta fase, a Secretaria de Saúde vai utilizar um levantamento dos idosos, dentro do perfil de imunização, através de busca ativa, feita pelas equipes do Programa Saúde da Família, das unidades de saúde do município. Considerando que este grupo prioritário é um dos mais vulneráveis, com alto risco de óbito em caso de contaminação pelo vírus e, ainda, a mobilidade reduzida, em função de possíveis problemas de saúde, a vacinação será feita de modo volante, com os vacinadores indo até as residências dessas pessoas idosas e, ainda, com a disponibilização de um posto de vacinação “drive-thru”, instalado no Terminal Aeroviário Vicente Grilo, no bairro Jequiezinho.