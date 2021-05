Vacinação para 2º dose da Coronavac continua suspensa em Jequié e secretaria de saúde suspende vacinação em gestantes

Durante toda a amanhã de ontem (11), nos locais de vaicnação do município de Jequié, o que se viu foi centenas de pessoas que compareceram em busca da 2º dose da vacina Coronavac. A secretaria de saúde do município tinha informado que o município teria recebido apenas 340 doses da vacina e que seriam vacinados apenas as pessoas com idade igual ou superior a 65 anos, e que tinham agendado a vacina para o dia 27 de abril. Centenas de pessoas voltaram pra casa, sem conseguirem tomar a vacina que terminou em poucas horas.

A vacinação hoje (12), continua para 1º dose em idosos com idade igual ou superior a 60 anos, pessoas com comorbidades, pessoas com sindr[ome de down, imunossoprimidos, transplantados, transtornos intelectuais e pessoas com deficiencia permanente e que estejam cadastradas no BPC. Os locais de vacinação continuam os mesmos e inclusive, voltando a funcionar hoje (12), o drive thru do terminal aeroviário de Jequié.

A vacinação com vacina da AztraZeneca/Fiocruz em gestantes com comorbidade, foi suspensa pela secretaria de saúde de Jequié, onde segue uma orientação da ANVISA. A Secretaria Municipal de Saúde esclarece que não há registro de reação adversa em gestante que tomou a vacina no município e, que a suspensão se deu exclusivamente pela orientação da Anvisa.

