Vacinando apenas idosos para 2° dose movimento é pequeno em Jequié

Como informou a secretaria de saúde do município de Jequié, no dia de hoje (07), e observamos um movimento tímido no sistema Drive Thru em frente ao estádio municipal Waldomiro Borges, Mandacaru. O estoque de vacinas para 1° dose terminou, não só em Jequié como também em outros municípios baianos.

Fique atento, para vacinar seu parente que já está com a 2° dose agendada. Mesmo que já tenha passado a data, pode levá-lo para vacinar na data de hoje (07).

