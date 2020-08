Vai até o dia 14 com a testagem para o Covid-19 nos estudantes das escolas estaduais em Jequié.

A Secretaria da Educação do Estado da Bahia (SEC) segue, até o dia 14 de agosto, com a testagem para o novo Coronavírus dos estudantes das escolas estaduais, em Jequié. A iniciativa, que começou na segunda-feira (3) com professores e funcionários, faz parte do protocolo para a tomada de decisões relacionadas à retomada do ano letivo e já foi realizada em Itajuípe, Ipiaú e Uruçuca. Em Jequié, no total, serão testadas 10.771 pessoas, sendo 9.964 estudantes, 560 professores e 247 funcionários, em 13 escolas estaduais e quatro anexos do município. A ação também envolverá os municípios de Itabuna e Ilhéus. Nesta quinta-feira (6), o atendimento envolveu envolveu estudantes da zona rural e da Educação Inclusiva.

Para a realização dos testes, todas as unidades escolares foram preparadas com a higienização do local e disponibilização de álcool em gel e pias com sabão para a lavagem das mãos, além da exigência do uso dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI). Os testes estão sendo aplicados por equipes da Secretaria Municipal de Saúde, com o acompanhamento dos gestores escolares e das equipes técnicas da SEC, do Núcleo Territorial de Educação (NTE) e do Núcleo Regional de Saúde da Secretaria de Saúde do Estado (SESAB). Foto: Divulgação

