Vale-alimentação estudantil garante segurança alimentar dos estudantes e injeta R$ 44 milhões na economia baiana

Os estudantes da rede estadual de ensino já estão recebendo a nova parcela do vale-alimentação estudantil. O crédito seria feito na terça-feira (23), mas a Secretaria da Educação do Estado (SEC) conseguiu negociar a antecipação com a Alelo e o valor de R$ 55 por estudante já entrou na conta de mais de 730 mil alunos. Para os demais estudantes, o depósito acontecerá nesta segunda (22) e terça-feira (23). São mais R$ 44 milhões que estão sendo injetados na economia baiana, totalizando R$ 220 mil já investidos no Programa Vale-alimentação Estudantil (PVAE), com recursos próprios do Governo da Bahia.

Para saber se o cartão está incluído nestes primeiros lotes, o estudante pode acessar o aplicativo da Alelo, disponível nas lojas Android e iOS; no site da Alelo (alelo.com.br); e nos canais de comunicação no verso do cartão, como a central telefônica (4004 – 7733). A Secretaria da Educação recomenda que vá apenas uma pessoa por família fazer as compras para evitar aglomeração, seguindo as normas de segurança, como o uso de máscara.

O vale-alimentação é destinado, exclusivamente, para a compra de gêneros alimentícios, como feijão, arroz, macarrão, carne, frango, frutas, verduras, café e leite. Em caso de dúvida, o estudante deve entrar em contato com a escola onde está matriculado ou pelos canais da Ouvidoria (0800 284 0011 e e-mail [email protected]).

