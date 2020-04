Vale-alimentação estudantil pode ser retirado em qualquer dia da semana em Jequié

O vale-alimentação estudantil, que está sendo entregue pelo Governo do Estado em Jequié e mais 21 municípios da Bahia, no valor de R$55 por estudante, pode ser retirado em qualquer dia da semana e enquanto durar o período de suspensão das aulas, por causa da pandemia do novo Coronavírus. A Secretaria da Educação do Estado (SEC) reforça a orientação para que vá ao supermercado Assaí (loja credenciada) apenas uma pessoa: o estudante, o pai, a mãe ou o responsável, cujo CPF está cadastrado na escola, e que esta ida seja planejada para evitar aglomerações.

O estudante do curso técnico de nível médio em Meio Ambiente, Neilton Santos Ribeiro, do Colégio Estadual de Jequié, em Jequié, falou sobre o significado do vale-alimentação para a sua família. “Agradeço ao Governo do Estado por esta ajuda emergencial aos estudantes. Este benefício contribui bastante para auxiliar nossas famílias neste momento de prevenção e combate ao Coronavírus”, disse. Informações e Foto:Secretaria da Educação do Estado da Bahia

