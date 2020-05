Vale-alimentação já foi entregue a mais de 208 mil estudantes da rede estadual na Bahia

Um total de 208.591 mil estudantes já receberam o vale-alimentação, dados contabilizados até essa quarta-feira (29), em Salvador e mais 21 cidades do interior que têm as redes Assaí e Cesta do Povo com lojas credenciadas. O benefício, no valor de R$ 55 por estudante, está sendo entregue pelo Governo do Estado desde o dia 20 de abril, podendo ser retirado em qualquer dia da semana e enquanto durar o período de suspensão das aulas.

A estudante do 3º ano, Juliana Silva dos Santos, 20, do Colégio Estadual Presidente Costa e Silva, no bairro da Ribeira, em Salvador, falou como o benefício vai ajudar a sua família. “É uma ajuda que chegou em boa hora para auxiliar na nossa alimentação neste momento difícil para todos. Pudemos pegar arroz, café, ovos, biscoitos e feijão, por isso estou muito satisfeita”, destacou.

O vale-estudantil é destinado, exclusivamente, para a compra de gêneros alimentícios, como feijão, arroz, macarrão, carne, frango, frutas, verduras, café e leite, sendo a aquisição dos alimentos de livre escolha dos estudantes. A Rede Assaí funciona das 7h às 22h. A Cesta do Povo e as lojas conveniadas, na capital, abrem das 7h às 20h, e, no interior, das 8h às 20h. Por conta do decreto municipal de Salvador, os supermercados atendem, preferencialmente, aos idosos das 7h às 9h. Foto: Josenildo Almeida

