De acordo com os relatos da Sra. Valdelice, sua mãe se chamava Germinia Maria de Jesus; que sua família residia na rua do Maracujá (era uma rua no município de Jequié composta por vários bordéis, que atualmente é conhecida como rua Manoel Vitorino); que teve quatro irmãos, os quais são: Marinalva Maria de Jesus; Egídia Maria de Jesus; Sra. Renata Maria de Jesus; Sr. Manoel Crispiniano de Jesus, o qual tinha o apelido de “Bilisco” e trabalhava em Poções-BA no quartel da polícia, que todos seriam naturais de sua cidade natal Jequié-BA, mas perdeu o contato de todos, pois saiu de casa muito cedo; que foi para Feira de Santana trabalhar em casa de família; que com o falecimento do casal de idosos onde trabalhava, ficou em situação de rua, com um histórico de vivência há mais de 25 anos nas ruas.

Chegou a fazer referência a alguns conhecidos: um senhor de pré nome Josias, que era soldado, trazido como tio de consideração, mas que soube, através de uma conhecida (não sabe dizer quem); que o Sr. Josias faleceu; que teve essa informação quando estava recebendo ajuda junto aos Cartórios de Jequié para localizar sua certidão de nascimento; fez referência ao Sargente Adilon, que reside em frente a rodoviária.

