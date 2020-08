Vamos ajudar a família de Allef a arcar com os custos da cirurgia do crânio e salvar sua vida

Allef (@allefnogueira13) tem 1 ano e 5 meses e nasceu com a síndrome de Apert. A síndrome é rara e faz com que os ossos do crânio fundem-se prematuramente. O cérebro continua crescendo de forma anormal dentro da caixa craniana fazendo pressão sobre os ossos do crânio e da face e isso faz com que Allef precise fazer uma cirurgia de crânio urgente.



O crescimento anormal do crânio e da face na síndrome de Apert produz os seguintes sinais e sintomas:



– Uma cabeça longa, com testa alta

– Olhos distantes um do outro e esbugalhados, muitas vezes as pálpebras não se fecham apropriadamente

– Face afundada.

Outros sintomas da síndrome de Apert também resultam do crescimento anormal do crânio

– Pobre desenvolvimento intelectual (em algumas crianças)

– Apneia do sono obstrutiva

– Infecções de ouvido e dos sinus recorrentes

– Perda de audição



Allef precisa muito da sua ajuda pois a cirurgia custa em torno R$ 80.000 (oitenta mil) e a família está desesperada porque não tem condições de arcar com os custos.



A família nos informou que qualquer ajuda é bem vinda. Oração, doação, compartilhamento ou até mesmo seguir o Allef no instagram para ajudar a divulgar a história dele.



Link para doação na Vakinha.



vaka.me/1294004



Ou transferência direto para a conta poupança do seu pai:



SIZINIO MARTINS NOGUEIRA NETO

Conta Poupança Caixa

Agência: 3949 Operação: 013

Número da conta: 00000360-3

CPF: 970.879.395-72



Se alguém quiser ajudar de outra forma, pode ligar para o número

(73) 9 9852-5940 e falar com Rosângela Jesus Santos (mãe de Allef).



Desde já a família agradece a colaboração de todos.

Informações sobre a síndrome: minhavida.com.br

