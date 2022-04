VAMOS AJUDAR? Casa de família pode desabar a qualquer momento em Jequié; ASSISTA

Diariamente o Blog Jequié Urgente recebe vários pedido de ajuda. E hoje a nossa reportagem foi visitar uma família na Rua Astro Brayner, Cidade Nova. Poliana e Leandro, um casal que mora em uma residência comprada há vários anos, e que com o passar do tempo corre o risco de desabar. O casal nos contou que a Secretária do Bem estar Social da prefeitura de Jequié, esteve no local e autorizou a família procurar uma casa para participarem do aluguel social. Mas, que infelizmente está difícil de encontrar uma residência para aluguel no valor e com a documentação exigida pela prefeitura.

O que eles querem, é uma ajuda para que possam reconstruir pelo menos dois cômodos na casa. E para isso precisam de muito ajuda. Poliana vive com benefício do governo federal, enquanto seu companheiro Leandro é motorista e está desempregado. Eles tem um filho de 07 anos, que dorme na sala da residência, pois os pais ficam com medo do único quarto desabar. Vamos fazer a corrente do bem, e tentar ajudar essa família a construir pelo menos 01 cômodo. Qualquer ajudar em material de construção é bem vinda. Cimento, bloco, areia, brita, ferros ou qualquer outro tipo de material. Assista vídeo abaixo, da entrevista feita com a família. Vamos deixar o telefone para contato da família e o número PIX. TELEFONE: (73)98115-8527 já o PIX para qualquer doação é 73981158527.

