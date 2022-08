VAMOS AJUDAR ENCONTRAR O SENHOR OTAVIANO? Família quer reencontrar Jequieense

Uma jovem entrou em contato com a reportagem do Jequié Urgente, para tentar encontrar o irmão da sua avó, que reside no estado de São Paulo desde o ano de 1974. Segundo informações de familiares, o senhor Otaviano Santana, é residente aqui na cidade de Jequié, e sempre era visto próximo ao Centro de Abastecimento Vicente Grilo, onde fazia compras e ficava por ali batendo papo. A última vez que os irmão conseguiram contato com seu Otaviano, foi no ano de 2003, e de lá para cá, nem um contato foi feito. Os familiares ainda afirmam que o senhor Otaviano é de dois filhos, Ernestina Tomazia de Jesus e um filho chamado Manoel. Se você conhece o senhor Otaviano, entre em contato com seus familiares, através do número 11 94962-7745

