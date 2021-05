VAMOS AJUDAR O SENHOR JOEL CONSTRUIR UM CÔMODO PARA MORAR? ASSISTA E AJUDE ESSE JEQUIEENSE

Nossa redação foi visitar um senhor de nome Joel, que esta precisando da ajuda de todos nós. Sr Joel mora no Alto da Bela Vista, Joaquim Romão em Jequié. Ele morava sozinho em um casebre, onde com as últimas chuvas boa parte acabou caindo. O senhor Joel, mesmo com toda dificuldade continuou morando no local, sem água encanada, energia elétrica, banheiro e sem nem um tipo de dignidade. Até que um dos seus vizinhos, de nome Francisco, conhecido na comunidade “Xico”, o acolheu em uma casa sua que está inacabada. E agora o vizinho de bom coração, pretende conseguir ajuda para construir nem que seja um cômodo para dar um pouco mais de conforto ao senhor Joel. Para isso, convidou a nossa reportagem para mostrar a situação e pedir ajuda de todos nós, para conseguir construir esse cômodo para mais esse Jequieense sofrido. Vamos ajudar? Click no link logo a baixo e assista a matéria. Quem quiser ajudar o Sr Joel com qualquer material de construção, entre em contato com Francisco, pelo telefone/Whatsapp: 73 98878 – 1244

