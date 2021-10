Vamos amenizar o sofrimento do Jequieense Raimundo? Ele precisa de um colchão “casca de ovo”, e doação de Fraldas Geriátricas. ASSISTA

A reportagem do Jequié Urgente foi até a Rua H, Residencial Segredo. Fomo conhecer um pouco da história do senhor RAIMUNDO ALMEIDA LEAL, 63 Anos. Nossa equipe foi acionada pelos familiares e vizinhos do senhor Raimundo, que já faz 31 anos que vive deitado em uma cama, pois contraiu o HTLV (vírus T-linfotrópico humano) atinge as células de defesa do organismo, os linfócitos T. Além de viver em cima de uma cama, O senhor Raimundo é diabético, hipertenso e tem mais uma serie de problemas de saúde. O mesmo é aposentado, mas, o custo é alto e ele esta passando por dificuldade.

A equipe do Jequié Urgente foi chamada, para tentar ajudar o senhor Raimundo a conseguir um ” colchão casca de ovo”. Pois, devido a ele fica muito tempo deitado, ele desenvolveu “ASACARES “, feridas que aparecem na pele de pessoas que permanecem muito tempo na mesma posição, como acontece em pacientes internados em hospitais ou que ficam acamados dentro de casa. Ele também precisa de doação de fraldas geriátricas, tamanho G, e por ser hipertenso, ele pede também, um aparelho que faça aferição da pressão arterial.

Vamos deixar o telefone da Jovem Iramar, para que alguém possa fazer a doação das fraldas geriátricas, ou até mesmo, para algum empresário que tenha loja de venda de produtos hospitalar, possa fazer a doação deste colchão casca de ovo, que segundo familiares, custa em torno de 300.00 ( trezentos reais). Vamos fazer a corrente do bem e ajudar o senhor Raimundo. Telefone para contato é 73 98892-3925.

