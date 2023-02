VAMOS FAZER A CORRENTE DO BEM? Mãe e filha pedem ajuda para construir um banheiro; ASSISTA

A reportagem do Jequié Urgente foi até a Rua Lírio do Vale, Alto da Bela Vista, Joaquim Romão. Conhecemos a triste história da dona Maria da Conceição, 80 anos. Ela sempre foi saudável e tomava conta da sua filha Maria Marta, que sempre teve problema renal, é que inclusive faz hemodiálise há algum tempo. A senhora Maria da Conceição acabou tendo um AVC, e daí por diante sua saúde foi ficando frágil. Diabética, hipertensa e com dificuldade para se locomover. Atualmente as duas moram em uma residência muito humilde, sem água potável, e sem o mínimo de conforto.

Com ajuda dos vizinhos e da neta que está diariamente cuidando das duas. Agora, nossa reportagem entra na corrente do bem, e iniciamos uma campanha para conseguir construir um banheiro na residência da família, que tomam banho no quintal e acabam fazendo suas necessidades no quintal também. Já com a água cortada por falta de pagamento, o temor agora, é que a energia elétrica também seja cortada por falta de pagamento.

Quem poder doar qualquer tipo de material de construção para fazer este banheiro, entre em contato e faça sua doação. Bloco, cimento, areia, brita, ferro, piso, laje e outros materiais. A família também está precisando de doação de fralda geriátrica é um colchão “casca de ovo”, pois dona Maria não está conseguindo ficar apenas sentada. Vale salientar, que a assistência social do município e profissionais da saúde do município, visitam a família sempre. Mas, agora o foco é a construção deste banheiro e a doação de fraldas descartáveis e até cesta básica. Dona Maria é aposentada e o dinheiro não dá nem para comprar toda a medicação dela e da filha. O telefone para contato é 73 98815-8399 WhatsApp Bia 73 99168-4150 ligação Lai

