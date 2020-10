VAMOS FAZER A NOSSA PARTE? Filho cria Vaquinha Online para custear tratamento do Pai com Câncer

Um pedido de ajuda feito nas redes sociais de planaltino chegou dos leitores do Itiruçu Online e da família para ajudar Vytor Gabriel Mattos dos Santos, de 18 anos, arrecadar ajuda financeira e custear o tratamento do Pai, que luta contra o câncer no pulmão.

Vytor conta que é filho de uma professora e de um lavrador, de nome José. Ele decidiu realizar a Vaquinha Online na esperança de ajudar o Pai com remédios e exames, dentre outros cuidados. O sr. José Luta contra o câncer há dois anos, mas agora o tratamento alcançou uma fase de custos fora do orçamento familiar. A Vaquinha leva o nome de ‘AJUDE O JOSÉ A VIVER’.

Sobre o câncer

José foi diagnosticado com Adenocarcinoma invasivo, que surge quando as células do câncer atingem outras camadas do tecido, podendo alcançar órgãos vizinhos ou se disseminar pela corrente sanguínea ou linfática, provocando metástases. Este tipo de tumor costuma ser agressivo, por isso, é importante que o seu tratamento sem interrupção. É IMPORTANTE AJUDAR.

Vytor relata no pedido a dificuldade de comprar os remédios. "Entre um tratamento e outro, meu pai tem se mostrado um guerreiro, mas chegamos numa fase do tratamento que ele passou a necessitar de acesso a uma medicação de alto custo e no tratamento do câncer tudo é muito caro. Não temos aporte financeiro para bancar o tratamento continuo que ele precisa fazer a partir de agora. É uma medicação chamada osimertinibe, tagrisso de 80 mg, que deve tomar um comprimindo por dia de forma continua. O custo dessa medicação é de R$ 35.800,00. Perdi meus avós paternos para essa doença terrível e por isso estou pedindo: por favor, me ajude a dar vida ao meu pai.", clama por ajuda.

Clique aqui para acessar a Vaquinha Online.

