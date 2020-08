Vamos passear pelo Anel Viário de Jequié? Veja a situação crítica que se encontra a via

Fizemos aqui em nosso blog, uma matéria falando sobre o Anel Viário na chegada do município de Jequié e cobramos ao poder público uma revitalização urgente do local. Pois bem, fomos informados pela empresa Via Bahia, que a administração do local, não seria de responsabilidade da empresa.

No dia de ontem (20), decidimos então “passear” pelo Anel viário da BR 116 até a BR 330. A situação é preocupante. Verdadeiras crateras ao longo da via, obrigando os motoristas a irem para a contra-mão. Motoristas e passageiros que vem da cidade de Apuarema e das regiões da zona rural de Jequié enfrentam uma grande dificuldade e prejuízos financeiros com a quebra dos seus veículos diariamente.

O anel Viário foi construído para desviar a passagem de veículos pesados pelo centro de Jequié. Veículo esses, que saiam da BR 116 para a BR 330, mas devido ao péssimo estado que se encontra o Anel Viário, os motorista continuam passando pelo centro de Jequié. A administração de toda a extensão do Anel Viário é de responsabilidade do DNIT. Foto e Vídeos Blog Jequié Urgente

