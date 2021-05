Vanádio de Maracás comemora sete anos e é considerada a melhor mineradora de vanádio do Mundo

Há sete anos, quando inaugurou a primeira e única planta de Vanádio das Américas, a Largo Resources | Vanádio de Maracás tornou-se não apenas uma referência na produção de vanádio, mas também um importante vetor do desenvolvimento socioeconômico da região de Maracás. “Mais que desenvolver um negócio sustentável e ampliar nossa atuação, temos orgulho de ter parcerias muito importantes com as comunidades que nos acolheram”, afirma Ronaldo Souza, gerente de RH, Administração e Comunidades. Confirmando seu compromisso com o desenvolvimento local, as comunidades e as parcerias em projetos sociais, de geração de renda e de apoio à educação, cultura e esportes são os principais focos da campanha de comemoração do aniversário da companhia que tem como mote “Movimentar para Transformar, Acolher para Desenvolver e Renovar para Conquistar”.

Nestes sete anos, a Largo Resources | Vanádio de Maracás vem se destacando no cenário econômico da Bahia e do Brasil com importantes marcos. Quando completou cinco anos de atividade, a empresa anunciou investimentos para ampliar a produção e, desde então, vem batendo sucessivos recordes. No ano passado, a companhia deu outro passo importante, buscando novos mercados com o lançamento da Largo Clean Energy, empresa do grupo que vai fabricar baterias de fluxo redox de vanádio para o armazenamento de energia solar e eólica, passando a integrar a cadeia de produção de energia limpa e sustentável. “Nosso objetivo é continuar contribuindo para um futuro sustentável por meio do fornecimento de nossos produtos de vanádio de qualidade excepcionalmente alta”, explica Paulo Misk, CEO da empresa, lembrando que a planta de Maracás é considerada a melhor mineradora desse produto do mundo.

Sobre a Largo Resources

A Largo Resources é a única mineradora de vanádio das Américas e considerada a melhor mineradora desse produto do mundo, sendo responsável por 7% da produção global. Desde sua implantação em Maracás, há sete anos, a Largo Resources | Vanádio de Maracás colocou o município conhecido como “Cidade das Flores”, o estado da Bahia e o Brasil em lugar de destaque no cenário mundial da produção e exportação de Pentóxido de Vanádio, um dos minérios mais nobres e fundamental para tornar a produção de aço mais sustentável, além de outras aplicações essenciais no nosso dia a dia.

