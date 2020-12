Vanádio de Maracás promove live de fim de ano para empresa e comunidade

Todo fim de ano as equipes esperam a famosa “festa da firma”, mas em 2020 a tradicional confraternização será diferente. Para que o momento aconteça de forma segura, a Largo Resources – Vanádio de Maracás promoverá, no próximo sábado (19), uma live para fazer a festa de final de ano na casa de cada um dos convidados.

Com o tema “Super Liga Vanádio”, a celebração tem como objetivo homenagear os colaboradores que agiram como verdadeiros heróis e heroínas neste ano tão desafiador. Como ainda não é possível fazer aglomerações, mas a empresa não quis deixar de festejar o fim de ano, resolveu levar a festa à casa dos convidados de forma virtual.

A live será transmitida via YouTube a partir das 20h30 e contará com a apresentação do cantor Lucas Melo. Além dos colaboradores, serão convidados especiais para compartilhar o momento, a comunidade local e representantes da imprensa regional dos municípios de Maracás, Jequié, Jaguaquara, Itiruçu e Lajedo do Tabocal.

Acompanhe a live Super Liga Vanádio através do canal no YouTube: https://www.youtube.com/c/LMLUCASMELO

Instagram:http://bit.ly/JequieUrgente

Comentários no Facebook:

Comentários