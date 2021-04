Vanádio de Maracás reúne imprensa regional em encontro virtual no Dia do Jornalista: Jequié Urgente se fez presente

Profissionais da imprensa que atuam em quatro cidades da região do Vale do Jequiriçá se reuniram virtualmente nesta quarta-feira, (07), no Encontro com a Imprensa – 2ª Temporada. O encontro promovido pela Largo Resources | Vanádio de Maracás teve por objetivo aproximar ainda mais a empresa dos comunicadores da região e promover um debate sobre cobertura segmentada.

O evento foi conduzido pelo jornalista Donaldson Gomes, editor de economia do jornal Correio*, que compartilhou sua experiência profissional, especialmente com economia e cobertura segmentada no setor de mineração. Durante o encontro, o jornalista falou sobre a importância de buscar dados e apresentou para os convidados fontes em que informações sobre arrecadação de impostos e crescimento econômico dos municípios podem ser consultadas.

Para Donaldson, conversar sobre o fazer jornalístico com colegas de profissão é sempre uma experiência muito rica. Ele ressaltou que a mineração vem promovendo uma grande transformação econômica na Bahia e é muito importante ter a oportunidade de falar sobre este tipo de cobertura jornalística e aprender mais sobre a realidade local.

O palestrante destacou a participação dos colegas da imprensa que dialogaram também sobre a atuação da empresa na região. “Foi muito interessante ver o interesse dos colegas na operação da Vanádio, em discutir possibilidades de melhorias para a região e no jornalismo econômico, mesmo após um longo dia de trabalho para muitos”, pontuou.

O momento foi também para estreitar o relacionamento entre empresa e comunicadores. Com a presença de Paulo Misk, CEO da Largo Resources e presidente da Vanádio de Maracás e Álvaro Resende, diretor de operações da Largo Resources | Vanádio de Maracás, os participantes tiveram a oportunidade de dialogar com os porta-vozes sobre a atuação da empresa na região.

O interesse dos convidados na operação da Largo e a discussão sobre possibilidades de melhorias para a região foi um ponto destacado pelo CEO. Na ocasião, Paulo Misk ressaltou a importância do diálogo com os participantes, pois é uma oportunidade de explicar a atuação da empresa e esclarecer as dúvidas dos convidados. Além disso, o CEO falou que cada sugestão e demandas apresentadas servem para pensar outras ações e serão avaliadas pela empresa. “Estou tomando nota de tudo que vocês apresentaram aqui, vamos avaliar e o que for possível fazer, faremos”, concluiu.

Participaram do evento os seguintes jornalistas: Dilson Santos, Ed Santos, Ene Lélis, Junior Mascote, Márcio Lima, Neto Oliveira, Roberto Edson Spinola, Souza Andrade, Tiago Santos, Welligton Ferreira e Vandinho São Paulo.

