Vândalos estão furtando canos de PVC de quadra esportiva no Joaquim Romão

Moradores do Bairro Joaquim Romão, solicitaram a reportagem do Jequié Urgente que mostrasse a situação que esta ficando a Quadra de esportes Waldomiro Borges, próximo ao Campo do Cururu. Bandidos estão entrando na referida quadra e roubando os canos de PVC que são colocados para escoação da água da chuva. Segundo informações de populares, os elementos entram em plena luz do dia e praticam os furtos. A ação só não foi pior por que a Guarda Municipal foi acionada e os elementos fugiram. Com o roubo dos canos de PVC, se chover forte na cidade, a quadra irá inundar.

