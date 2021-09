Variante Delta causa mais uma morte na Bahia e novos casos gistrados

Um homem de 45 anos, que foi diagnosticado com a variante delta da Covid-19, morreu em decorrência da doença, em Senhor do Bonfim, no norte da Bahia, segundo informações confirmadas pela Secretaria de Saúde do Estado (Sesab), nesta segunda-feira (20).

De acordo com a Sesab, ele já havia tomado a primeira dose da vacina, no entanto, o tipo do imunizante e a data da aplicação não foram detalhados. Além disso, não há informações se o paciente tinha alguma comorbidade. Este é o segundo óbito confirmado da variante delta no estado.

A primeira morte aconteceu em Salvador e foi confirmada no dia 27 de agosto. Ainda nesta segunda-feira, a Sesab informou que o Laboratório Central de Saúde Pública da Bahia (Lacen-BA) detectou, por meio de sequenciamento genético, mais dez casos da variante delta no estado. Com estes novos registros, a Bahia tem ao todo 14 casos da variante.

Os novos casos foram identificados em pacientes diagnosticados com Covid-19 residentes nos municípios de Senhor do Bonfim (2), Sapeaçu, Conceição do Almeida, Salvador (2), Vereda, Medeiros Neto (2) e Vitória da Conquista. A idade dos pacientes varia de um a 45 anos.

Comentários no Facebook:

Comentários