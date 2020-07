Várias Agências Bancárias em Jequié tiveram funcionários que testaram positivo para o Covid-19

Praticamente todas as agências bancárias de Jequié já tiveram ou tem funcionários infectados com o Covid-19. Essas informações é do presidente do sindicato dos bancários, Celso Argolo. Segundo informações do presidente, a agência do banco Itaú do Centro de Abastecimento Vicente Grillo, teve funcionários que testaram positivo e a agência ficou fechada por 14 dias. Já a agência da Praça Rui Barbosa, também teve funcionários infectados e fechou por 03 dias.

A agência do Banco Bradesco também teve funcionários infectados e o sindicato só tomou conhecimento depois de 07 dias do ocorrido. O que deixou o presidente preocupado foi que a agência não fechou por nem um dia, nem para a desinfecção do ambiente. Até o Momento, outros funcionário do Bradesco , não apresentaram sintomas, mas, todos estão bastante apreensivos com a situação. Já na agência do Banco do Nordeste, funcionários também testaram positivo para o Covid-19, e a gerência do Banco, mandou fazer a desinfecção do ambiente, com produtos apropriado e fechou a agência por alguns dias.

Já na agência do Sicoob, foi feito teste para o Covid-19 em todos os funcionários, inclusive os prestadores de serviço. dos 13 funcionários, 08 testaram positivo e estavam assintomáticos. Todos foram afastados e a agência continua fechada, está sendo feito o trabalho de desinfecção e na Segunda – Feira (13), a agência bancária reabre com apenas atendimento restrito e essencial. A agência do Sicoob em Jequié, é uma das poucas que tem o Totem na entrada, para que os clientes possam fazer a higienização das mãos ao entrar e sair da agência, e distribui máscaras para os clientes, o vigilante tem um medidor de temperatura para todos os clientes e funcionários que entram na agência. Esse exemplo deveria ser seguido, por todas as agências do município.

Celso Argolo também chamou a atenção, que na maioria das agências bancárias de Jequié, os próprios funcionários dos serviços gerais, que fazem a limpeza do ambiente, ou seja, passam álcool nos vidros, e limpam o chão da agência, mas o que seria o ideal, segundo Celso, era a contratação de uma empresa particular para fazer a desinfecção do ambiente, pelo menos semanalmente.

em algumas agências bancárias em Jequié, nossa reportagem não encontrou nem um Suporte para álcool gel que é acionado com o pé, depois do expediente, os clientes não encontram no setor de caixas eletrônicos nem um equipamento desse, que possa ajudar a evitar o contágio dos clientes pelo Covid-19.

Durante toda essa pandemia, as agências bancárias do município não fecharam por um dia se quer. E também não observamos nem uma fiscalização, por parte da vigilância sanitária do município de Jequié.

