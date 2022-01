Várias estradas da zona rural de Jequié estão intransitáveis. Alunos do Distrito de Monte Branco estão sem frequentar as aulas

Depois das fortes chuvas que caíram não só em Jequié como em toda região, um rastro de destruição ficou não só nas cidades como também na zona rural. Na zona rural do município de Jequié, várias localidades estão intransitáveis, a exemplo do Canoão, Riacho dos Piaus, algumas estradas de Oriente Novo e no Distrito de Monte Branco. Professoras estão indo ao distrito de Monte Branco de Moto-Taxi e outros tantos alunos, estão deixando de vir a escola porque o ônibus escolar está impossibilitado de trazer os alunos para escolas no município de Jequié. Segundo informações que a redação do Jequié Urgente apurou, o prefeito de Jequié Zé Cocá, tem enviado máquinas retroescavadeira, para locais que estão em situação precária, para tentar dar um “paliativo”, e “tapar”, algumas crateras para que assim possa passar veículos maiores, a exemplo de ônibus escolar e caminhão escoando a produção de frutas e legumes para Jequié.

