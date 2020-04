Várias pessoas estão com sintomas de Dengue no Loteamento Sol Nascente

Em conversa com um agente de saúde que faz a área do Loteamento Sol Nascente, ele nos relatou que várias pessoas estão com sintomas de dengue no bairro e estão sendo encaminhados para o Posto de Saúde Almerinda Lomanto no Joaquim Romão para fazer o teste.

Em época de pandemia de Coronavírus, as pessoas acabam esquecendo do mosquito da Dengue, vale salientar que nessa época de chuva as pessoas tem que ter maior atenção no acumulo de água em recipientes no quintal e caixas D’águas sem tampa. Até o ultimo dia 28 de Março foi registrado em Jequié 105 casos confirmados de dengue, 02 de chikungunya e 03 de zika.

E para os moradores do Loteamento Sol nascente que por ventura apresentem os sintomas da Dengue, dirigisse para o posto de saúde Almerinda Lomanto, próximo ao Terminal Rodoviário de Jequié.

