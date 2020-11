Várias ruas do Bairro São Judas Tadeu estão intransitáveis

A rua da foto é a Oswaldo Alvares Meira, São Judas Tadeu. Mas, o bairro inteiro está precisando de manutenção. O São Judas Tadeu em Jequié, nasceu com o proposito de crescimento e desenvolvimento para Jequié. As pessoas acreditaram tanto, que construíram casas em alto padrão, restaurantes, condomínios, empresas e até o SESC BAHIA. Mas, infelizmente o poder público de Jequié nunca teve essa mesma visão que os Jequieenses. O que se ver hoje no bairro São Judas Tadeu, são ruas intransitáveis, e moradores revoltados com a situação que se encontra o local.

Esta rua da fotografia é apenas uma das muitas que estão em péssimo estado. Nesta próxima semana, vamos até o São Judas Tadeu e vamos mostrar a real situação de um bairro que cresceu bastante e infelizmente a infraestrutura não cresceu junto.

