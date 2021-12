Vazão da Barragem de Pedra vai chegar a 700 metros cúbicos, Rio Jequiezinho pode transbordar e 8ª GBM fica em alerta

Tendo em vista a previsão de chuvas nos próximos dias e de acordo com a informação da CHESF sobre a ampliação gradual da vazão de defluencia média do reservatório da Barragem da Pedra, o Corpo de Bombeiros alerta a população ribeirinha e áreas adjacentes aos Rios de Contas e Jequiezinho quanto aos cuidados com a prevenção para a possibilidade de alagamentos. O Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil estão acompanhando diariamente com ações de segurança planejadas e conta com a compreensão de toda a população. Em casos de emergência ligue 193.

*Programação da CHESF – Média:*

– Sábado, 11, serão liberados 550 metros cúbicos de água;

– Domingo, 12, serão liberados 650 metros cúbicos de água;

– Segunda-feira, 13, serão liberados 700 metros cúbicos de água.

