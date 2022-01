Veículo capota e mata homem na BR 116 próximo a Jequié.

Na manhã do último sábado (08), o condutor de um Fiat Doblô, acabou perdendo o controle do mesmo capotou na BR 116, próximo a Jequié. Dentro do veículo, 05 pessoas viajavam. Uma delas era o senhor Francisco dos Santos Filho, 44 anos. O mesmo acabou não resistindo e morreu no local. A Via Bahia fez a retirada do veículo e o corpo da vítima foi encaminhado para o IML de Jequié. Segundo informações, a vítima era residente no Distrito do Baixão, onde seu corpo foi sepultado.

