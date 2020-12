Veículo capota na BR 330 e deixa 06 pessoas feridas entre elas uma criança de 05 anos

Um veículo Prisma, licença de Ibirataia, capotou na BR-330 por volta das 15h20 desta segunda-feira (14), à cerca de 500 metros do município de Barra do Rocha e deixou 06 pessoas feridas, dentre elas três crianças, uma delas foi arremessada do veículo e encaminhada às pressas para o Hospital Geral de Ipiaú (HGI). Segundo informações de testemunhas, o veículo seguia sentido Ipiaú quando acabou capotando.

Os adultos e duas crianças conseguiram sair do veículo, mas uma das crianças, de aproximadamente 05 anos, foi arremessada e ficou sobre a pista. Todos os ocupantes tiveram escoriações e juntamente com a criança que foi arremessada, que ficou bastante ferida, foram socorridos por um veículo de uma Estatal para o HGI.

Uma guarnição da PM de Barra do Rocha esteve no local e organizou o tráfego na rodovia. De acordo com as informações preliminares, o carro pertence ao vereador de Ibirataia, Marquinhos do Cacau. “Ele e o pessoal está bem, apenas a sobrinha dele que levou uma pancada na cabeça e teve que ser transferida para Jequié”, comentou um amigo do vereador. A causa do acidente não foi informada. Informações e Foto: Ubatã Notícias

