Veículo com registro de roubo é recuperado pela Polícia Rodoviária Federal

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou mais um veículo roubado. Desta vez, o fato foi registrado no KM 717 da BR 101, trecho do município baiano de Eunápolis. Os PRFs fiscalizavam o trecho quando visualizaram Chevrolet/Spin adentrando de maneira brusca uma oficina mecânica, após ultrapassar um veículo de carga. Suspeitando da atitude, os PRFs iniciaram os procedimentos de abordagem, e constataram que o condutor estava com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida desde 05/01/2021.



Além disso, os elementos identificadores do automóvel possuíam adulterações e posteriormente foi verificado que se tratava de um veículo que transitava com placas clonadas. O Spin original apresenta ocorrência de roubo datada em maio de 2021, na cidade de Camaçari (BA). Questionado pela equipe, o motorista relatou que adquiriu o veículo em uma troca realizada por uma rede social, quando entregou um Ford New Fiesta de sua propriedade. Contudo ele não possuía comprovantes da transação. Informações e Foto: PRF

