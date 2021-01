Veículo com restrição de roubo é localizado e apreendido o pela polícia em Jequié

Policiais do Grupamento de Motociclistas da CETO (19°BPM) recuperaram um veículo com restrição de roubo, no bairro Jequiezinho.

Durante o patrulhamento na localidade conhecida como Pau Ferro, a guarnição avistou um veículo suspeito, e, ao proceder com a abordagem e verificação da placa no sistema, e posteriormente junto à PRF, constatou a restrição de Furto/Roubo. O condutor e o veículo apreendido foram conduzidos e apresentados na Delegacia, onde foram tomadas as providências cabíveis. Informações: ASCOM /19ºBPM

Instagram:http://bit.ly/JequieUrgente

Comentários no Facebook:

Comentários